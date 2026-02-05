Teatro a Pagani va in scena Le pornoprecarie tra ironia ed emancipazione
A Pagani va in scena “Le pornoprecarie”. Lo spettacolo si terrà sabato 7 febbraio all’Auditorium Sant'Alfonso Maria De' Liguori. La rappresentazione porta sul palco un mix di ironia ed emancipazione, attirando curiosi da tutta la zona.
Appuntamento con il teatro a Pagani dove arriva lo spettacolo “Le pornoprecarie”. La rappresentazione è prevista per la giornata di sabato 7 febbraio presso l’Auditorium Sant'Alfonso Maria De' Liguori.Lo spettacoloLa pièce vede in scena Maria Bolignano, Nunzia Schiano e Yuliya Mayarchuk nei panni.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Approfondimenti su Pagani Teatro
Al teatro L’Idea va in scena “Minchia signor tenente”: ironia e riflessione sulla mafia
Al teatro L’Idea di Sambuca di Sicilia va in scena “Minchia signor tenente”, un testo riconosciuto come un classico del teatro contemporaneo italiano.
Il mondo di Andrea Camilleri tra ironia e rivolta civile: va in scena 'Il birraio di Preston'
Dal 16 al 18 gennaio, il Teatro Comunale di Ferrara ospita ‘Il birraio di Preston’, adattamento teatrale del romanzo di Andrea Camilleri.
Ultime notizie su Pagani Teatro
Argomenti discussi: Teatro, a Pagani va in scena Le pornoprecarie tra ironia ed emancipazione; Mauro Pagani, anteprima nazionale del film che ripercorre la carriera del grande talento della musica italiana; Allo SPAZIO TEATRO NO'HMA va in scena Ziryab, un viaggio nel mondo arabo e nella storia della musica.; Ritorna Scenari pagani 28: Oscar De Summa in scena con La sorella di Gesù Cristo, giovedì 29 gennaio, alle 20.45.
Martedì 10 febbraio alle ore 18.00 al Teatro di Fiesole anteprima nazionale di ANDANDO DOVE NON SO. MAURO PAGANI, UNA VITA DA FUGGIASCO, un viaggio straordinario nella musica e nella memoria, alla presenza in sala di Mauro Pagani e della regi facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.