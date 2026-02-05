Teatro a Pagani va in scena Le pornoprecarie tra ironia ed emancipazione

Da salernotoday.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pagani va in scena “Le pornoprecarie”. Lo spettacolo si terrà sabato 7 febbraio all’Auditorium Sant'Alfonso Maria De' Liguori. La rappresentazione porta sul palco un mix di ironia ed emancipazione, attirando curiosi da tutta la zona.

Appuntamento con il teatro a Pagani dove arriva lo spettacolo “Le pornoprecarie”. La rappresentazione è prevista per la giornata di sabato 7 febbraio presso l’Auditorium Sant'Alfonso Maria De' Liguori.Lo spettacoloLa pièce vede in scena Maria Bolignano, Nunzia Schiano e Yuliya Mayarchuk nei panni.🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Pagani Teatro

Al teatro L’Idea va in scena “Minchia signor tenente”: ironia e riflessione sulla mafia

Al teatro L’Idea di Sambuca di Sicilia va in scena “Minchia signor tenente”, un testo riconosciuto come un classico del teatro contemporaneo italiano.

Il mondo di Andrea Camilleri tra ironia e rivolta civile: va in scena 'Il birraio di Preston'

Dal 16 al 18 gennaio, il Teatro Comunale di Ferrara ospita ‘Il birraio di Preston’, adattamento teatrale del romanzo di Andrea Camilleri.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Pagani Teatro

Argomenti discussi: Teatro, a Pagani va in scena Le pornoprecarie tra ironia ed emancipazione; Mauro Pagani, anteprima nazionale del film che ripercorre la carriera del grande talento della musica italiana; Allo SPAZIO TEATRO NO'HMA va in scena Ziryab, un viaggio nel mondo arabo e nella storia della musica.; Ritorna Scenari pagani 28: Oscar De Summa in scena con La sorella di Gesù Cristo, giovedì 29 gennaio, alle 20.45.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.