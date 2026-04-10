Un'eccezione alla regola: un attore noto per le sue interpretazioni sul grande schermo ha deciso di dirigere un progetto senza ricevere compenso. Per i primi dieci clienti che presenteranno questa pagina alla cassa di una multisala, sarà possibile ottenere un biglietto gratuito. L’offerta è valida solo oggi a partire dalle 18 e riguarda i biglietti per uno spettacolo presso la stessa sala cinematografica.

Un biglietto omaggio ai primi dieci lettori che consegneranno questa pagina alla cassa della multisala Astoria oggi dalle 18. Arriva in sala È l’ultima battuta?, diretto da Bradley Cooper. Il film racconta la storia di Alex Novak (Will Arnett) e Tess (Laura Dern), una coppia sposata che, dopo molti anni insieme, decide di porre fine al matrimonio in maniera amichevole, cercando di percorrere strade separate senza compromettere la vita familiare. Alex, alle prese con la crisi di mezza età e l’imminente divorzio, prova a reinventarsi nel mondo della stand-up comedy newyorkese. Tess riflette sui sacrifici fatti per la famiglia. Nel percorso di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bradley Cooper alla regia gratis per 10 lettori

’Sentimental value’ gratis per 10 lettoriUn biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa del cinema Saffi a partire...

’L’isola dei ricordi’ oggi gratis per 10 lettoriUn biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa del cinema Saffi dalle 20.

Temi più discussi: Il tanto atteso nuovo film di Pif e il ritorno alla regia di Bradley Cooper; Bradley Cooper torna alla regia con 'È l'ultima battuta?', film sulla crisi coniugale; È l’ultima battuta? è una promessa non mantenuta; Bradley Cooper alla regia gratis per 10 lettori.

È l’ultima battuta? – La crisi coniugale secondo Bradley Cooper è una specie di Kramer contro Kramer venato di taglienti risate da cabaretUn 'Kramer contro Kramer' venato di risate da cabaret. Il nuovo film di Bradley Cooper con Laura Dern e Will Arnett ... ilfattoquotidiano.it

È l’ultima battuta?, Recensione: il grande film di Bradley CooperBradley Cooper firma regia e sceneggiatura di È l'ultima battuta?, un film intimo e autentico sull'importanza di essere infelici. hynerd.it

# Tra silenzi e risate: due sguardi sulla crisi di coppia Sono classificati nel genere commedia, *The Drama – Un segreto è per sempre*, quarto film del norvegese Kristoffer Borgli ed *È l’ultima battuta,* terzo film dello statunitense Bradley Cooper. Ma, nonosta - facebook.com facebook