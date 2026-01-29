Questa sera al cinema Saffi, i primi dieci lettori che consegneranno questa pagina alla cassa riceveranno un biglietto in omaggio. L’offerta è valida a partire dalle 20. Chi si presenta in tempo potrà entrare gratis e godersi un film senza spendere nulla. L’iniziativa mira a premiare i lettori e a riempire le sale anche in una serata di novembre.

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa del cinema Saffi a partire dalle 20.30. In cartellone arriva Sentimental value, diretto da Joachim Trier. Si tratta di una storia che esplora le complesse dinamiche familiari, il lutto e il fragile equilibrio tra arte e affetti. Dopo la morte della madre, Nora (Renate Reinsve), affermata attrice teatrale in cerca di un nuovo equilibrio, e sua sorella Agnes si ritrovano a fare i conti non solo con il dolore, ma anche con il ritorno improvviso del padre Gustav (Stellan Skarsgård), un tempo celebre regista, oggi uomo eccentrico e distante, assente da anni dalle loro vite. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Sentimental value’ gratis per 10 lettori

