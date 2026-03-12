Oggi dieci lettori potranno ricevere un biglietto omaggio per il cinema Saffi. Chi si presenterà questa sera alle 20 e consegnerà questa pagina alla cassa riceverà il biglietto gratuito per il film ‘L’isola dei ricordi’. L’offerta è valida solo per i primi dieci che arriveranno e si presenteranno con la rivista.

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa del cinema Saffi dalle 20.30. In programmazione arriva L’isola dei ricordi. Il film diretto da Fatih Akin, si svolge sull’Isola di Amrum sulla costa tedesca del Mare del Nord, durante la primavera del 1945. Negli ultimi, durissimi giorni della Seconda Guerra Mondiale, Nanning (Jasper Billerbeck), un ragazzino di dodici anni, affronta le intemperie per cacciare foche, pesca di notte e lavora nei campi per aiutare la madre a sfamare la famiglia. Nulla è troppo rischioso per lui, la sopravvivenza lo ha reso coraggioso e ostinato. La vita sull’isola ventosa, anche se molto dura, mantiene un’apparenza di semplicità, quasi di purezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’L’isola dei ricordi’ oggi gratis per 10 lettori

Articoli correlati

’Sentimental value’ gratis per 10 lettoriUn biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa del cinema Saffi a partire...

«L’isola dei ricordi», l’anno zero della Germania20 km2 di terra nel Mare del Nord, lungo la costa tedesca che protende verso la Danimarca: Amrum, una delle Isole Frisone, è stata l’eden in cui...

La Classe Ouvrière : 300 ans de luttes et de révolutions - Documentaire Histoire - AT

Altri aggiornamenti su 'L'isola dei ricordi' oggi gratis per...

Temi più discussi: L'isola dei ricordi (2025) di Fatih Akin - Recensione; L’isola dei ricordi; L'isola dei ricordi, recensione: la guerra vista da un bambino nel dramma di Fatih Akin; L’isola dei ricordi di Fatih Akin - Close-up.

I nuovi film al cinema: Il testamento di Ann Lee, L’isola dei ricordi e Arco – 11 marzoiris è una ragazzina che vive nel futuro, ma Arco viene da un domani ancora più remoto: è un viaggiatore nel tempo! Il visionario film del francese Bienvenu è candidato all’Oscar 2026 per il Miglior ... sorrisi.com

La pagella del Mereghetti: «L'isola dei ricordi», le verità della guerra con gli occhi di un ragazzino (voto 7½)Nel nuovo film del regista Fatih Akin le rovine del 1945 e la fine del nazismo ... msn.com

Roma , dal Web , L'Isola Tiberina durante la storica piena del Tevere del 1870. - facebook.com facebook

Kharg, l'isola del petrolio: il punto debole dell'Iran e del mondo x.com