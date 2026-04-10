A Bra, tre ex calciatori sono stati accusati di aver commesso violenza sessuale di gruppo durante una festa legata alla promozione in serie C. Uno dei tre è anche imputato per aver diffuso immagini intime senza consenso, accusato di revenge porn. I tre hanno presentato richiesta di rito abbreviato nel procedimento giudiziario in corso.

I fatti contestati, come riferisce La Stampa, risalgono alla fine di maggio dello scorso anno. A denunciare è una ventenne torinese. Secondo la ricostruzione della Procura di Asti, la ragazza avrebbe conosciuto i tre durante una serata in un locale cittadino, in occasione di uno degli eventi organizzati in quei giorni di festa. Era con due amiche, in mezzo a un gruppo più ampio di conoscenti, tra cui diversi calciatori. Tra un drink e l’altro, sempre secondo gli inquirenti, ci sarebbero stati approcci e battute a sfondo sessuale. A un certo punto le amiche avrebbero cercato di allontanarla dal gruppo. Più tardi, però, la giovane avrebbe ricevuto un messaggio su Instagram da uno dei tre: «Esci che parliamo». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Bra, tre ex calciatori accusati di stupro durante la festa per la promozione in serie C

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Tre ex giocatori del Bra sono accusati di violenza sessuale di gruppo, uno anche di revenge porn, ai danni di una ragazza. L’inchiesta è stata condotta dalla procura di Asti dopo la denuncia di una studentessa universitaria. Tra gli indagati c’è anche Alessio R - facebook.com facebook

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