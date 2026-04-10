Botte morsi e asciugamano in bocca alla figlia di 9 anni | mamma 40enne indagata per maltrattamenti a Lecce

Una donna di 40 anni è stata indagata dalla Procura di Lecce per aver maltrattato ripetutamente la figlia di 9 anni. Secondo quanto ricostruito, sono stati riscontrati episodi di botte, morsi e l’uso di un asciugamano sulla bocca della bambina. Le condotte sono durate nel tempo e sono state interrotte solo dopo che la ragazza ha raccontato quanto subito a una parente.

La madre della bimba è indagata dalla Procura di Lecce per maltrattamenti pluriaggravati messi in atto con condotte reiterate nel tempo e abituali che si sono interrotte solo quando la piccola si è confidata con una parente. 🔗 Leggi su Fanpage.it Maltrattamenti e botte alla madre. Cps per la figliaAveva malmenato l’anziana madre al culmine di una lite, causandole lesioni guaribili in dieci giorni. Leggi anche: Taranto, accusa: maltrattamenti alla moglie e alla figlia minorenne, condannato a quattro anni di reclusione Primo grado Botte e morsi alla figlia di 9 anni, indagata una 40enne in SalentoAvrebbe maltrattato la figlia di nove anni colpendola con oggetti, dandole morsi e mettendole in bocca un piccolo asciugamano per impedirle di piangere ... msn.com Salento, indagata 40enne: botte e morsi alla figlia di 9 anni, bambina in comunitàUna donna di 40 anni, di origini peruviane e residente in provincia di Lecce, è indagata per maltrattamenti pluriaggravati ai danni della figlia di nove anni. Secondo quanto riportato nell’inchiesta, ... trmtv.it