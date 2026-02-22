maltrattamenti e botte alla madre cps per la figlia

Una donna ha picchiato la madre durante un violento confronto, provocandole ferite che hanno richiesto cure mediche. La causa dello scontro sembra essere stata una discussione familiare degenerata. La figlia, presente al momento, ha chiamato le forze dell’ordine per interrompere l’episodio. La madre è stata portata in ospedale per le medicazioni, mentre la donna è stata denunciata. La situazione resta sotto osservazione da parte delle autorità.

Aveva malmenato l’anziana madre al culmine di una lite, causandole lesioni guaribili in dieci giorni. È una donna italiana, di 47 anni, residente a Caravaggio, destinataria della misura di sicurezza della libertà vigilata eseguita dai carabinieri. I fatti risalgono al mese di ottobre 2025. I militari avevano deferito P.A.E. per lesioni aggravate nei confronti della madre ottantacinquenne, vedova e pensionata, dopo che l’anziana era stata percossa dalla figlia al termine di un’animata lite. L’anziana non aveva manifestato volontà di procedere verso la figlia, minimizzando l’evento e rifiutando l’aiuto da parte del centro antiviolenza e il collocamento in una struttura protetta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

