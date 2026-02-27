Allarme boschi a Crenna | Giù pure alberi centenari

A Crenna si assiste a un rapido cambiamento nei boschi locali, dove alcuni alberi centenari stanno venendo abbattuti. La situazione sta attirando l’attenzione di residenti e ambientalisti, preoccupati per la perdita di questo patrimonio naturale. Le operazioni di taglio sembrano proseguire senza sosta, suscitando domande sul futuro delle aree verdi nel quartiere.

Il volto dei boschi di Crenna sta cambiando. Nel quartiere di Gallarate in collina, lungo i terreni privati che costeggiano la linea ferroviaria verso Besnate, i tagli autorizzati stanno ridisegnando porzioni significative dell'area verde, accendendo il confronto tra chi ne gestisce la tutela e una comunità che da sempre vive quel bosco come spazio quotidiano. Le operazioni rientrano negli interventi di gestione forestale previsti dalla normativa e seguiti dal Parco del Ticino. Secondo i tecnici, i lavori proseguiranno fino alla fine di marzo: prevedono il mantenimento di 50 alberi per ettaro, con la successiva rimozione del legname e il ripristino dei sentieri interessati dal passaggio dei mezzi.