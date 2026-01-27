Borsa | Wall Street apre mista Dj -0,60% e Nasdaq +0,54%

La Borsa di Wall Street apre con segnali contrastanti, con il Dow Jones in calo dello 0,60% e il Nasdaq in progresso dello 0,54%. Gli investitori osservano attentamente le prime variazioni di mercato, mentre le diverse performance degli indici riflettono incertezza e attese di sviluppi futuri. Questa apertura mista rappresenta un momento di riflessione per gli operatori finanziari, in un contesto di volatilità e di attenzione alle notizie economiche globali.

Milano, 27 gen. (Adnkronos) - Apertura mista per la Borsa di Wall Street: l'indice Dow Jones avvia gli scambi in territorio negativo e cede lo 0,60% scivolando a 49.118 punti; il Nasdaq guadagna lo 0,54% e sale a 23.727 punti.

