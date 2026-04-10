Wall Street apre contrastata Dj -0,11% Nasdaq +0,54%
L'apertura delle borse statunitensi si presenta in modo contrastato, con il Dow Jones in lieve calo dello 0,11% e il Nasdaq in progresso dello 0,54%. Il Dow si ferma a 48.144,23 punti mentre il Nasdaq registra un aumento di circa 0,54 punti percentuali. La giornata si svolge senza variazioni significative e con movimenti limitati sui principali indici.
Wall Street apre in altalena. Il Dow Jones perde lo 0,11% a 48.144,23 punti, il Nasdaq sale dello 0,54% a 22.943,11 punti mentre lo S&P 500 avanza dello 0,24% a 6.841,33 punti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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