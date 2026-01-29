Questa settimana i prezzi di gas e luce sono saliti ancora, spinti dal freddo intenso e dalle tensioni tra i paesi. Gli esperti parlano di una vera e propria lotteria globale, e l’Italia si trova a pagare il prezzo più alto. Il governo ha già convocato per il 2 febbraio alle 11 un incontro con le principali associazioni industriali, per cercare di capire come affrontare questa situazione.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha convocato per il 2 febbraio alle ore 11 un tavolo di confronto con le principali associazioni rappresentative delle industrie energivore. L'obiettivo dichiarato è di approfondire i principali dossier europei di rilevanza per il comparto, ma il sospetto è che l'urgenza sia dettata dai nuovi aumenti del settore determinati da fattori climatici e geopolitici. Uno scenario inaspettato. Le piattaforme previsionali segnavano calma piatta prevedendo un mercato stabile almeno per i due anni a venire.

Freddo intenso e tensioni geopolitiche, schizzano i prezzi di gas e luce. L'esperto: "È una lotteria globale, l'Italia paga il prezzo più alto"

In queste settimane, l’Italia si trova ad affrontare un’intensa ondata di freddo, con temperature molto basse e notti fredde.

L’influenza di tipo K, caratterizzata dalla rapida diffusione dell’H3N2, ha raggiunto il picco in Italia, con un aumento degli accessi in pronto soccorso.

