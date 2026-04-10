Il tribunale di Imperia ha condannato a due anni di reclusione per appropriazione indebita un ex assessore di Bordighera. La sentenza è stata emessa questa mattina e riguarda un imprenditore locale. La vicenda coinvolge la gestione di fondi pubblici e si basa su accuse di aver sottratto denaro destinato a finalità pubbliche. La decisione è definitiva e sarà soggetta a eventuali appelli.

Il tribunale di Imperia ha emesso stamane una sentenza di primo grado che coinvolge un noto imprenditore della zona di Bordighera. Osvaldo Possamai, settantacinquenne ed ex esponente della giunta Olivo, è stato condannato a due anni di reclusione con l’accusa di appropriazione indebita e autoriciclaggio. Il provvedimento è arrivato dopo le indagini condotte dalla Guardia di Finanza, nate dalle segnalazioni presentate da Luciano, fratello dell’imputato. La richiesta originaria avanzata dalla Procura era stata sensibilmente più alta, fissata infatti a 3 anni e 6 mesi. Le dinamiche di un procedimento nato in ambito familiare. Il percorso giudiziario che ha portato alla decisione del collegio presieduto dal giudice Carlo Alberto Indellicati affonda le radici in una frattura interna al nucleo familiare del protagonista. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bordighera, ex assessore condannato: 2 anni per appropriazione indebita

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