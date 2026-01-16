Intasca l' eredità lasciata al fratello sorella a processo per appropriazione indebita

Una donna di 61 anni di Osimo è stata citata a giudizio presso il tribunale di Ancona con l’accusa di appropriazione indebita, relativa all’eredità lasciata al fratello. La vicenda si è sviluppata nel contesto di una controversia patrimoniale tra i familiari, portando alla richiesta di un procedimento legale per chiarire i fatti e stabilire eventuali responsabilità.

ANCONA – Una donna di 61 anni, di Osimo, è finita a processo al tribunale dorico per appropriazione indebita. Stando alle accuse si sarebbe approfittata dello stato di vulnerabilità di uno dei due fratelli, un 62enne anche lui osimano, appropriandosi di 311mila euro di cui 203mila utilizzati per.

