Maire Tecnimont entra nel mercato Usa del Gnl
Maire Tecnimont amplia la propria presenza nel settore energetico entrando nel mercato statunitense del GNL, o LNG. Questa operazione rappresenta un passo strategico per l’azienda, che intende consolidare la propria posizione nel settore delle energie rinnovabili e delle infrastrutture energetiche. L’ingresso nel mercato americano del GNL apre nuove opportunità di sviluppo e collaborazione in un contesto internazionale in evoluzione.
(gas naturale liquefatto), o Lng in inglese (Liquefied natural gas). Tecnimont ha firmato un accordo preliminare per la fornitura di servizi di ingegneria integrata per lo sviluppo dell’innovativo progetto di Argent Lng dalla capacità di 25 milioni di tonnellate all’anno in Louisiana, negli Stati Uniti. L’accordo segna l’ingresso strategico di Tecnimont nel mercato globale del gas naturale liquefatto (Gnl). L’accordo preliminare pone le basi per la partecipazione di Tecnimont al progetto di Argent Lng che riguarda lo sviluppo di un un complesso Lng destinato all’esportazione, situato a Port Fourchon, Louisiana, un polo energetico strategico per la sua resilienza agli uragani negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Tecnimont (Maire) ottiene sequestri conservativi esecutivi per oltre 1 miliardo di euro contro EurochemTecnimont (Maire) ha ottenuto sequestri conservativi esecutivi per oltre 1 miliardo di euro contro il Gruppo EuroChem, in relazione alla controversia in corso.
Leggi anche: Boxengo entra nel mercato del Self Storage: nuove aperture a Milano e Roma
Argomenti discussi: TECNIMONT (MAIRE) entra nel mercato dell' LNG negli USA attraverso ...; Maire, Tecnimont entra nel mercato del gas naturale liquefatto in Usa: accordo strategico con Argent Lng; Titoli sotto la lente a Piazza Affari: Pirelli, Webuild.
Maire, Tecnimont entra nel mercato del gas naturale liquefatto in USA: accordo strategico con Argent LNGL’intesa è per la fornitura di servizi di ingegneria integrata per lo sviluppo del progetto di Argent Lng dalla capacità di 25 milioni di tonnellate all’anno di gas naturale liquefatto in Louisiana ... msn.com
MAIRE, TECNIMONT sigla accordo strategico con Argent LNG ed entra nel mercato del GNL negli USAMAIRE rende noto che la controllata TECNIMONT ha firmato un accordo preliminare (term sheet) per la fornitura di servizi di ingegneria integrata ... teleborsa.it
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.