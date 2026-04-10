Leonardo Bonucci, ex difensore della Juventus, non ha rassegnato le dimissioni nonostante le voci circolate. La Federazione ha mantenuto un atteggiamento di attesa, senza ufficializzare decisioni definitive sul suo ruolo futuro. La Juventus segue con attenzione le evoluzioni legate alla carriera del calciatore, che potrebbe intraprendere una strada da allenatore o rimanere coinvolto nel mondo del calcio in altri ruoli. La situazione resta aperta e soggetta a sviluppi.

Solet, intreccio Udinese Inter: valutazione da 25 milioni e un’incognita legale che può cambiare la trattativa. Il punto Calciomercato Torino: occasione Okoli in estate, perché il colpo dal Leicester è possibile. Due granata pronti a fargli spazio! Novità importanti Calciomercato Juventus: incontro in agenda per il rinnovo di Vlahovic! Ingaggio, volontà di club e giocatore, uno ‘sponsor’ per il prolungamento Calciomercato Inter, svolta per il futuro di Thuram: i nerazzurri hanno preso una decisione importante! Cosa filtra in vista dell’estate Conferenza stampa Allegri: «Da qua alla fine deve regnare l’equilibrio, mancano ancora un po’ di punti all’obiettivo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Bonucci Italia: le ragioni dietro la mancata dimissione e gli scenari che si aprono per il suo percorso da allenatore

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Leonardo Bonucci resta l’unico a non essersi dimesso in Nazionale perché il suo ruolo è particolareIn un periodo di cambiamenti forzati dagli eventi, l'ex difensore della Juventus è uno dei pochi a restare in piedi in mezzo alle rovine ... fanpage.it