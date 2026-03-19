Infortunio Lautaro le ragioni dietro la mancata convocazione con l’Argentina che fa sorridere l’Inter | le prossime tappe per il rientro

Lautaro Martinez non è stato convocato dalla nazionale argentina dopo aver subito un infortunio. L’attaccante dell’Inter sta seguendo un percorso di recupero e le sue condizioni non consentono la presenza in campo. La società nerazzurra ha comunicato che il giocatore continuerà il trattamento e si aspetta un suo ritorno in campo nelle prossime settimane. La squadra si prepara alla ripresa del campionato senza di lui.

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