Infortunio Lautaro le ragioni dietro la mancata convocazione con l’Argentina che fa sorridere l’Inter | le prossime tappe per il rientro

Da calcionews24.com 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lautaro Martinez non è stato convocato dalla nazionale argentina dopo aver subito un infortunio. L’attaccante dell’Inter sta seguendo un percorso di recupero e le sue condizioni non consentono la presenza in campo. La società nerazzurra ha comunicato che il giocatore continuerà il trattamento e si aspetta un suo ritorno in campo nelle prossime settimane. La squadra si prepara alla ripresa del campionato senza di lui.

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