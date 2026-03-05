Lucumi resta al Bologna | le ragioni dietro la mancata cessione estiva

Lucumi rimane al Bologna dopo la finestra di mercato estiva, nonostante le voci di una possibile cessione. La sua permanenza ha generato discussioni tra tifosi e dirigenza, mentre le trattative non sono andate a buon fine. Il difensore ha continuato a essere un elemento presente in rosa, senza ulteriori aggiornamenti ufficiali sulla sua posizione.

lucumi bologna è al centro di una dinamica di mercato e di campo che tiene in tensione tifosi e dirigenza. nonostante una proposta di rinnovo valida fino al 2027, la decisione sul futuro resta in bilico, con voci di possibile interessamento da parte club della premier league. la continuità del difensore colombiano resta una variabile cruciale per la stagione del Bologna, sia in campionato sia nelle competizioni internazionali. la società ha avanzato una proposta di prolungamento fino al 2027, ma l’interessato non ha ancora posto la firma definitiva. in parallelo, il club aveva valutato la cessione di lucumi e beukema nell’estate precedente, decisione poi rivista dopo la partenza di beukema al napoli. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Casteldebole riapre dopo due giorni di riposo. Tanti dubbi di formazione per la gara di domenica: Casale scalpita, Lucumi rifiata. Oggi la ripresa dei lavori: Heggem da valutareE’ tempo di tornare al lavoro. Dopo la vittoria di Pisa e due giorni di riposo, questa mattina il Bologna si ritrova a Casteldebole per iniziare la marcia di avvicinamento alla sfida casalinga con il ... sport.quotidiano.net

Bologna, dipendenza da Lucumí? I dati lo confermano. Italiano studia il colpo a effetto. Ecco cosa può succedereBologna, dipendenza da Lucumí? I dati lo confermano. Italiano studia il colpo a effetto. Ecco cosa può succedere C’è un Bologna con Jhon Lucumi e un Bologna senza Jhon Lucumi. I dati parlano chiaro: d ... calcionews24.com

