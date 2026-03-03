Conte | Bagarre con Tajani in Commissione? Governo succube di Trump ma non conta nulla – Il video

Il leader del M5s ha commentato la discussione con Tajani in commissione, affermando che si tratta di una questione politica di rilievo e sottolineando il rapporto speciale del governo con Washington. Ha aggiunto che il governo si sente succube e che non è stato avvisato dell’attacco in Iran. Le sue parole sono state pronunciate durante un intervento pubblico senza riferimenti a dettagli specifici.

"La bagarre con Tajani in commissione? È una serissima questione politica, il Governo vanta un rapporto speciale con Washington, ma è succube e non conta nulla, non sono stati nemmeno avvertiti dell'attacco in Iran", lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

Bagarre in Commissione Senato, Tajani a Conte: Io non sono andato in ginocchio da Merkel o da Trump – Il video(Agenzia Vista) Roma, 02 marzo 2026 "Noi come i tedeschi e i polacchi siamo stati informati ad operazione iniziata.

Tajani a Conte, bagarre in Commissione: "Io non sono andato in ginocchio dalla Merkel" – Il video(Agenzia Vista) Roma, 02 marzo 2026 «Presidente, io non mi vergogno di niente, chiaro? Non accetto… Ma di cosa mi devo vergognare? Me lo venga a...

Conte: Bagarre con Tajani in Commissione? Governo succube di Trump, ma non conta nulla(Agenzia Vista) Roma, 03 marzo 2026 La bagarre con Tajani in commissione? È una serissima questione politica, il Governo vanta un rapporto speciale con Washington, ma è succube e non conta nulla, non ... la7.it

Tajani litiga con Conte: Trump non mi chiama Tony, mentre lei è Giuseppi. Bagarre in commissioneScontro tra il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il presidente M5S Giuseppe Conte durante le repliche del ministro in occasione dell'informativa davanti alle commissioni Esteri e Difesa di Senato ... repubblica.it

