Il Bologna pensa di aver fatto abbastanza per passare agli ottavi di Europa League, ma alla fine non basta. Dopo i tre gol di Rowe, Orso e Pobega contro il Maccabi, i rossoblù sperano ancora negli spareggi. La vittoria sembrava aver aperto le porte, invece si sono chiuse in faccia dopo soli 23 minuti di speranza. Ora, per andare avanti, devono affrontare Brann o Zagabria in un percorso più complicato.

Dura ventitrè minuti l’illusione di passare dalla porta principale dell’Europa League. Poi quella porta si chiude in faccia al Bologna. La tragedia si consuma all’ottantatreesimo. Ed è una tragedia greca: la Roma, in dieci, trova il pari in casa del Panathinaikos e si accomoda su quell’ultimo treno per gli ottavi diretti. In ogni caso, poco dopo arriva anche il sorpasso del Genk, ma a quel punto non cambia più nulla. Il tre al zero rifilato al derelitto Maccabi Tel Aviv, sul campo neutro di Backa Topola, sarà archiviato nella storia rossoblù sotto la categoria ‘Rimpianti’. Non è propriamente una vittoria di Pirro, quella del Bologna di Vincenzo Italiano, ma per i sentimenti che si trascina dietro ci va molto vicino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bologna, un’Europa dolceamara. Rowe, Orso, Pobega: tris al Maccabi. Ma non basta per gli ottavi diretti. Agli spareggi con Brann o Zagabria

Approfondimenti su Bologna UEFA

La Roma ha ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale dopo il pareggio 1-1 contro il Panathinaikos ad Atene.

Roma si prende la qualificazione agli ottavi di Europa League grazie a un gol di Ziolkowski nella ripresa.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Bologna UEFA

Argomenti discussi: Europa League, ?Roma agli ottavi, Bologna ai playoff: la classifica finale, dove vedere i sorteggi e le possibile avversarie dei rossoblù; Europa League il Bologna domina ma resta decimo | va ai playoff.

Bologna, un’Europa dolceamara. Rowe, Orso, Pobega: tris al Maccabi. Ma non basta per gli ottavi diretti. Agli spareggi con Brann o ZagabriaI rossoblù battono il già eliminato Maccabi nel neutro di Backa Topola, ma vengono beffati da Roma e Genk. L’illusione della qualificazione diretta dura 23’: Ferguson e compagni chiudono decimi. Oggi ... sport.quotidiano.net

Europa League, la Roma fa 1-1 ed è agli ottavi. Bologna vince 3-0 ma è ai playoff. VIDEOLeggi su Sky TG24 l'articolo Europa League, la Roma fa 1-1 ed è agli ottavi. Bologna vince 3-0 ma è ai playoff. VIDEO ... tg24.sky.it

La serata di Europa League consegna la Roma direttamente agli ottavi, il Bologna invece scenderà in campo il 19 febbraio contro Dinamo Zagabria o Brann. - facebook.com facebook

Europa League, la Roma centra gli ottavi. Il Bologna va agli spareggi x.com