Forlì punita da una tripla di tabella Con Rieti supplementare e poi beffa

Forlì subisce una sconfitta contro Rieti dopo un tempo supplementare, con il risultato finale di 82-86. La partita è stata caratterizzata da una serie di episodi che hanno portato a una tripla di tabella e a una beffa finale per i padroni di casa. La sfida ha visto protagonisti vari giocatori, con prestazioni individuali che hanno inciso sull’esito complessivo. Un incontro che ha mostrato equilibrio e intensità, con Rieti che si è aggiudicata la vittoria nel finale.

UNIEURO FORLÌ 82 SEBASTIANI RIETI 86 (dopo 1 tempo supplementare) UNIEURO FORLÌ: Bonomi n.e. Gazzotti (01), Tavernelli 11 (35, 14), Gaspardo 15 (26, 39), Masciadri 2 (11, 02), Berluti n.e. Dicorato n.e. Aradori 2 (12), Harper 10 (39, 06), Stephens 17 (58), Pinza 2 (12, 02), Pepe 23 (37, 49). All.: Martino. SEBASTIANI RIETI: Piunti 4 (22, 01), Palumbo 9 (34, 12), Pascolo 6 (34), Guariglia 13 (25, 27), Perry 24 (47, 46), Piccin 4 (24, 01), Hogue 7 (37), L. Udom 13 (35, 26), Mian 6 (11, 14). All.: Ciani. Arbitri: Salustri, Rudellat, Yang Yao. Parziali: 18-22, 32-35, 54-50, 72-72. Note: – T2: Forlì 1941 (46%), Rieti 2339 (59%); T3: Forlì 832 (25%), Rieti 1027 (37%); TL: Forlì 2022 (91%), Rieti 1013 (77%).

