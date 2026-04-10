Bologna soccombe 1-3 all’Aston Villa | le reazioni di Ferguson e Bernardeschi dopo la sconfitta

Nel match tra Bologna e Aston Villa, la squadra italiana ha subito una sconfitta con il risultato di 1-3. Dopo la partita, sono state rese pubbliche le dichiarazioni di Ferguson e Bernardeschi, che hanno commentato la prestazione e l’esito dell’incontro. La partita si è svolta in un contesto di alta tensione, con entrambe le squadre che hanno mostrato impegno sul campo.

"> BOLOGNA, ITALIA – 26 FEBBRAIO: Lewis Ferguson, centrocampista del Bologna, osserva l’azione durante la partita di ritorno dei playoff di knockout della UEFA Europa League 202526 tra Bologna FC 1909 e SK Brann, disputata allo Stadio Renato Dall’Ara. (Foto di Alessandro SabattiniGetty Images) La squadra di Bologna ha subito una sconfitta dolorosa per 3-1 contro l’Aston Villa nella partita di andata dei quarti di finale di Europa League, giocata al Renato Dall’Ara. Gli attaccanti Lewis Ferguson e Federico Bernardeschi hanno espresso giudizi sinceri e autocritici riguardo a un risultato che costringe i rossoblù a una rimonta complicata al Villa Park nella settimana successiva. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Bologna soccombe 1-3 all’Aston Villa: le reazioni di Ferguson e Bernardeschi dopo la sconfitta. Leggi anche: Bologna-Aston Villa, le probabili formazioni: Bernardeschi e Rowe dietro a Castro Conferenza stampa Ferguson pre Bologna Aston Villa: «Possiamo fare la storia del nostro club, c’è una cosa in cui dobbiamo migliorare»Calciomercato Inter, Zanetti all’opera per il centrocampo del futuro: la mossa per portare in nerazzurro quel talento del Como Spalletti Juve, ci... Bologna-Aston Villa 1-3: doppietta di Watkins, punizione pesante per i rossoblùDiretta Bologna-Aston Villa del 9 aprile 2026: rossoblù sotto prima dell'intervallo dopo il gol annullato a Castro, nella ripresa raddoppio di Watkins, accorcia Rowe nel finale ma Watkins punisce nuov ... calciomagazine.net Bologna-Aston Villa 1-3, gol e highligts: Konsa e doppio Watkins, segna RowePer il Bologna il prossimo sarà il quinto quarto di finale nelle maggiori competizioni europee: la squadra rossoblù è stata eliminata dal Leeds nella Coppa delle Fiere 1966/67 e dallo Sporting CP nell ... sport.sky.it