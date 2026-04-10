Bologna-Lecce domenica 12 aprile 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Domenica 12 aprile 2026 alle 18:00 si disputerà la partita tra Bologna e Lecce valida per la 32esima giornata di campionato. Dopo aver affrontato l’Aston Villa nell’andata dei quarti di Europa League, il Bologna si concentra di nuovo sul torneo nazionale, ospitando la squadra pugliese allo stadio Dall’Ara. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono stati già annunciati e diffusi dagli organi competenti.

Dopo il all’andata dei quarti di Europa League contro l’Aston Villa, il Bologna torna a focalizzarsi sul campionato e ospita il Lecce al Dall’Ara per la 32esima giornata. I felsinei conservano ancora piccole chance di qualificazione all’Europa per l’anno prossimo, ma attualmente sono a -7 dal settimo posto, occupato dall’Atalanta. La compagine emiliana arriva dalla. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Bologna-Lecce (domenica 12 aprile 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici Roma-Lecce (domenica 22 marzo 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronosticiDomenica alle 18 la Roma attende il Lecce allo stadio Olimpico per provare a reagire al momento negativo. Bologna-Fiorentina (domenica 18 gennaio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiIl Bologna si è finalmente sbloccato tornando alla vittoria nel recupero sul campo del Verona, e adesso prova a dare continuità nel match casalingo... Temi più discussi: Bologna – Lecce a Colombo; Bologna-Lecce: probabili formazioni e statistiche; Probabile Formazione - 32° Giornata; Lecce-Atalanta, una vittoria per i propri obiettivi. Bologna-Lecce: probabili formazioni e dove vederlaVoglioso di mettere alle spalle la batosta, a livello di prestazione ancor più che di punteggio finale, subita con l’Atalanta, il Lecce sarà ospite del Bologna. I felsinei hanno la testa più all’Europ ... calciolecce.it Bologna-Lecce: felsinei in cerca di continuità, salentini alla disperata ricerca di puntiBologna-Lecce domenica 12 aprile 2026 ore 18:00 al Dall'Ara. Probabili formazioni, dove vederla in TV, analisi tattica e pronostico della 32ª giornata. lifestyleblog.it Il Bologna si prepara ad affrontare il Lecce, l'obiettivo: riconquistare la vittoria casalinga, anche per i tifosi che ieri contro il Villa hanno cantato ininterrottamente - facebook.com facebook DIFFIDATI SERIE A PRIMA DELLA 32ESIMA GIORNATA ATALANTA: Hien BOLOGNA: Cambiaghi, Lucumi, Ravaglia CAGLIARI: Gaetano, Ze Pedro COMO: Addai, Da Cunha CREMONESE: Vardy, Luperto, Maleh FIORENTINA: Pongracic, Kean GENOA: Marc x.com