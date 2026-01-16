Bologna-Fiorentina domenica 18 gennaio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Domenica 18 gennaio 2026 alle ore 15:00 si disputa Bologna-Fiorentina, incontro valido per la Serie A. Dopo la recente vittoria del Bologna nel recupero contro il Verona, le due squadre si affrontano con obiettivi diversi. In questa analisi si approfondiscono formazioni, quote e pronostici, offrendo un quadro chiaro e obiettivo per capire le possibili dinamiche della partita.

Il Bologna si è finalmente sbloccato tornando alla vittoria nel recupero sul campo del Verona, e adesso prova a dare continuità nel match casalingo contro una Fiorentina che non può fare sconti. I felsinei si sono ripresi l'ottavo posto grazie al successo in rimonta al Bentegodi, che però deve essere solo l'occasione per la ripartenza.

