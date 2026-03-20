Roma-Lecce domenica 22 marzo 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Domenica alle 18, allo stadio Olimpico, la Roma sfida il Lecce in una partita di campionato. La squadra di casa cerca di invertire un momento difficile, mentre gli ospiti arrivano con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo. Le formazioni e le quote sono già state ufficializzate, mentre i pronostici indicano un certo equilibrio tra le due squadre.

Domenica alle 18 la Roma attende il Lecce allo stadio Olimpico per provare a reagire al momento negativo. I giallorossi hanno appena salutato l’Europa League, eliminati dal Bologna, ma anche in campionato le cose si sono complicate dopo il ko lo scontro diretto col Como. Tutto però ancora aperto per i lupi, che rimangono almeno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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