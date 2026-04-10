A Bologna, un locale chiamato Volare è stato aperto da Peppe Doria, con i soci Fabio Tiberio e Giuseppe Montanaro. Il locale si presenta come un archivio dedicato agli anni Sessanta, inserendosi nel tessuto urbano della città. La sua apertura rappresenta un punto di riferimento per chi desidera rivivere quell’epoca attraverso oggetti, musica e atmosfere d’epoca. La location si trova nel cuore della città, in un’area molto frequentata.

A Bologna, nel cuore pulsante di una città che non smette mai di vivere i suoi spazi comuni, Peppe Doria, insieme ai soci Fabio Tiberio e Giuseppe Montanaro, ha dato vita a Volare, un locale che funge da vero e proprio archivio storico degli anni Sessanta. Inaugurato il 28 giugno 2021 in un momento delicato segnato dalla pandemia, il progetto è nato subito dopo la chiusura del Macondo, il primo esercizio commerciale gestito da Doria dieci anni prima, trasformando un passaggio simbolico in una missione di conservazione culturale. Un viaggio filologico tra acciaio e memoria collettiva. L’essenza di Volare non risiede in una semplice ispirazione estetica, ma in una volontà ferrea di ricostruire l’atmosfera autentica di un decennio specifico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bologna, il locale che sfida il tempo: un viaggio negli anni ’60

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LORIS CAPIROSSI - I sacrifici dietro un sogno - Mig Babol Ep.12 S.2

Temi più discussi: Incidenti, morti e stress: a Bologna scatta il supporto psicologico per la polizia locale; Bologna, la preferita dal New York Times: le osterie e trattorie da non perdere; Arredi vintage e tanta socialità: ecco il bar Bello. La rinascita dei locali di quartiere; Bologna, il Pratello cambia guardando al passato: Tornano le osterie ma in versione contemporanea. Zem e La Frasca calano il tris.

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Pasqua e Pasquetta a Bologna e in Emilia-Romagna: arte, escursioni, aquiloni e carnevale in RivieraBOLOGNA – Bel tempo permettendo, Pasqua e Pasquetta diventano occasioni per immergersi nella natura anche appena fuori porta, riscoprendo riti e antiche tradizioni. Lunedì dell’Angelo a Bologna fa rim ... bologna.repubblica.it

La prima pagina del Corriere di Bologna in edicola oggi. Buona giornata x.com

Il Bologna che perde per tre a uno in casa contro l’Aston Villa. La Fiorentina che cade sul campo del Crystal Palace per tre a zero. Che brutta fine ha fatto il calcio italiano. Le squadre inglesi (e non solo) continuano a batterci, con una facilità quasi imbarazzant - facebook.com facebook