Summonte | viaggio in musica e parole negli anni 60 e 70 con Forever Young

Domenica 1 marzo 2026 alle 19:00 si terrà al Centro Congressi Don A. un evento musicale intitolato

FOREVER YOUNGViaggio in Musica e Parole negli anni 60 e 70Aurora EnsembleDomenica 1 marzo 2026 Ore 19:00 Ingresso liberoCentro Congressi Don A. De Simone — Via Piana, Summonte (AV) Un'esilarante performance in musica e parole per rivivere i mitici anni '60 e '70: è questo il cuore di Forever Young, lo spettacolo in programma domenica 1° marzo 2026 alle ore 19:00 presso il Centro Congressi Don A. De Simone di Summonte (AV), con ingresso libero. L'iniziativa — curata dall'Aurora Ensemble — si propone di trasmettere alle nuove generazioni messaggi e valori universali di pace, amore e libertà, suscitando emozione, ottimismo ed energia vitale.

