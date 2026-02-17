Beauséjour al Teatro Comunale di Bologna | Mourad Merzouki porta in Italia l’hip hop che sfida il tempo

Mourad Merzouki porta in Italia lo spettacolo Beauséjour, portando sul palco del Teatro Comunale di Bologna un’energia che unisce hip hop e danza contemporanea. La performance, in scena il 6 e 7 marzo 2026 alle 20:30, rappresenta la prima nazionale della nuova creazione della Compagnie Käfig, che combina movimenti innovativi con un forte impatto visivo. La coreografia si ispira alle sfide quotidiane e alle storie di rinascita, creando un’esperienza coinvolgente per il pubblico.

Venerdì 6 e sabato 7 marzo 2026, alle ore 20:30, il Teatro Comunale di Bologna – Comunale Nouveau ospita in prima ed esclusiva italiana Beauséjour, nuova creazione della Compagnie Käfig con direzione artistica e coreografia di Mourad Merzouki. Uno spettacolo atteso, potente e poetico, che unisce energia hip hop, immaginario scenico e una riflessione profonda sul corpo e sul passare del tempo. Durata: 60 minuti, atto unico. Il “Béjart dell’hip hop” arriva a Bologna. Definito da Le Figaro “ le Béjart du hip-hop ” e accolto dal pubblico come una rock star, Mourad Merzouki è stato tra i primi a trasformare la danza hip hop da pratica di strada ad arte pienamente teatrale. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

