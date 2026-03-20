Bologna è già febbre Aston Villa | il sogno è ancora tutto da vivere

A Bologna, la città si muove ancora per la passione calcistica, anche se la coppa in palio non è più presente. Il focus resta sull’attesa e sull’interesse che circondano la squadra locale, mentre i tifosi continuano a seguire con attenzione le vicende sportive. La situazione attuale sembra mantenere vivo l’entusiasmo, senza che ci siano novità ufficiali riguardo a competizioni o risultati recenti.

Bologna, 20 marzo 2026 – Si muove la città, ancora. Questa volta la Coppa in palio non c’è o almeno non ancora (con tutti gli scongiuri del caso) ma il passaggio del t urno in Europa League, proprio all’Olimpico per un gioco di destini incrociati, ha riacceso l’entusiasmo del popolo rossoblù, sopito in parte da una stagione che non stava andando proprio come tutti si sarebbero aspettati. E invece ci saranno ancora almeno due notti europee, da vivere tutte d’un fiato. Bologna Sconvolge i Pronostici: Trionfo Storico all'Olimpico, Quarti di Finale di Europa League Conquistati Quarti di finale nel secondo trofeo continentale, non accadeva dal 1999, quando ancora la coppa si chiamava Uefa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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