Ddl immigrazione | dal blocco navale alla stretta sui permessi

Il governo italiano ha approvato il ddl immigrazione, che prevede il ripristino del blocco navale e nuove restrizioni sui permessi di soggiorno, in risposta alla crescente pressione migratoria. Tra le misure più discusse, il ritorno del «modello Albania» e la stretta sui ricongiungimenti familiari, con l’obiettivo di controllare meglio gli sbarchi e limitare le richieste di permesso. In particolare, il testo introduce l’interdizione dell’attraversamento del limite delle acque territoriali per 30 giorni, prorogabili fino a 180 in presenza di rischi di terrorismo o di un’eccezionale pressione migratoria.