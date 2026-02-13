Ddl immigrazione | dal blocco navale alla stretta sui permessi
Il governo italiano ha approvato il ddl immigrazione, che prevede il ripristino del blocco navale e nuove restrizioni sui permessi di soggiorno, in risposta alla crescente pressione migratoria. Tra le misure più discusse, il ritorno del «modello Albania» e la stretta sui ricongiungimenti familiari, con l’obiettivo di controllare meglio gli sbarchi e limitare le richieste di permesso. In particolare, il testo introduce l’interdizione dell’attraversamento del limite delle acque territoriali per 30 giorni, prorogabili fino a 180 in presenza di rischi di terrorismo o di un’eccezionale pressione migratoria.
Tra le norme il ritorno del «modello Albania» e le restrizioni sui ricongiungimenti familiari. Punti cardine: «l’interdizione dell’attraversamento del limite delle acque territoriali» per 30 giorni, prorogabili fino a 180 in caso di rischi di terrorismo o pressione migratoria eccezionale. 🔗 Leggi su Laverita.info
