Tari Napoli attenzione all'sms che indica un mancato pagamento | è una truffa

A Napoli sta circolando un messaggio di testo che informa i cittadini di un presunto mancato pagamento della TARI, invitandoli a chiamare un numero di telefono per regolarizzare la propria posizione. Il Comune ha precisato che si tratta di una truffa e invita a non dare seguito all’SMS o fornire dati personali. Nessuna comunicazione ufficiale proveniente dall’ente richiede azioni tramite numeri telefonici non ufficiali.

Un sms invita a chiamare un numero per regolarizzare la propria posizione TARI, ma il Comune di Napoli mette in guardia: "Non rispondete, probabile phishing". 🔗 Leggi su Fanpage.it Sms truffa sul pagamento della Tari, il Comune di Napoli allerta i cittadini: "Fate attenzione"Il Comune di Napoli informa i cittadini che stanno circolando sms ingannevoli che segnalano false irregolarità nella tassa sui rifiuti e invitano a... Leggi anche: Truffa Tari, SMS sul mancato pagamento della tassa: come riconoscere il messaggio Temi più discussi: Multe a Napoli, la Consulta decide sulla legittimità di Obiettivo Valore. C'è un piano B con Municipia; Fisco: cartelle locali, le metropoli frenano sulla quinquies; Napoli, il giornale Cultura a colori compie dieci anni: festa al Tin e numero speciale; LA RASSEGNA - Open Tarì, torna l'evento dedicato alla tradizione orafa. Tari Napoli, attenzione all’sms che indica un mancato pagamento: è una truffaUna sms che avvisa: La posizione Tari risulta irregolare, con un numero di telefono da chiamare per regolarizzare la propria posizione. Ma in realtà si tratta di una truffa. Lo fa sapere il Comune ... fanpage.it Comune di Napoli, attenzione a sms ingannevoli, è truffa sulla TariIl Comune di Napoli informa i cittadini che stanno circolando sms ingannevoli che segnalano false irregolarità nella tassa sui rifiuti e invitano a contattare un numero telefonico a pagamento. (ANSA) ... ansa.it Napoli, truffa della TARI: come funziona e come difendersi, la spiegazione del Comune - facebook.com facebook