Boccia Pd a Meloni | Se Governo toglie il disturbo le opposizioni saranno unite – Il video

Il leader di un partito di opposizione ha accusato il governo di aver respinto diverse proposte legislative, tra cui il salario minimo, l’Opzione Donna, i congedi paritari e la Transizione 4. Durante un intervento pubblico, ha affermato che se il governo deciderà di non disturbare più le opposizioni, queste rimarranno compatte. La dichiarazione è stata diffusa attraverso un video pubblicato da un’agenzia di stampa.

(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 "Avete detto "No" al salario minimo, avete detto "No" a Opzione Donna, avete detto "No" ai congedi paritari, avete detto "No" a Transizione 4.0, avete detto "No" alle pensioni, avete detto "No" alla restituzione del drenaggio fiscale. Presidente Meloni, tutti questi "No" — ho chiuso Presidente, tutti questi "No" avevano l'obiettivo da parte delle opposizioni di puntare sulla giustizia fiscale, che non è che una conquista collettiva. Voi non ci avete creduto. Mi creda, se lei decide di andar via, se questo Governo "toglie il disturbo", lei avrà le opposizioni unite e, con le opposizioni, almeno altri 15 milioni di italiani", così il senatore del Partito Democratico Francesco Boccia intervenuto dopo l'informativa di Meloni al Senato sull'azione del Governo. 🔗 Leggi su Open.online

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