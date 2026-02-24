Referendum giustizia Boccia Pd | Vergognoso dichiarazioni Fazzolari Governo guida propaganda Sì – Il video

Il referendum sulla giustizia ha attirato l’attenzione dopo che il sottosegretario Fazzolari ha paragonato chi vota No a Putin, una dichiarazione considerata offensiva. La polemica si accende in un momento di grande tensione politica, con il governo che sembra spingere sulla campagna per il Sì. La reazione degli esponenti dell’opposizione è immediata, chiedendo rispetto e un dibattito più civile. La questione rimane al centro del dibattito pubblico, alimentando le discussioni tra cittadini e politici.

(Agenzia Vista) Roma, 24 febbraio 2026 "Stigmatizziamo con forza le dichiarazioni vergognose che il sottosegretario Fazzolari, immaginiamo a nome del governo, ha appena fatto nella giornata del quarto anniversario dell'aggressione della Russia all'Ucraina, paragonando tutti coloro che votano No a Putin. Questo dimostra che dietro la propaganda del Sì c'è il Governo" così il capogruppo al Senato del Pd Boccia. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.