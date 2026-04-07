A Brescia si svolge la Final Four del Campionato Italiano juniores della raffa, con le squadre più giovani e competitive del paese che si contendono il titolo di campione italiano. La competizione coinvolge i migliori talenti under 21, pronti a dimostrare le proprie capacità sul campo. La manifestazione rappresenta l’evento principale per la categoria, attirando appassionati e addetti ai lavori che assistono alle sfide tra le formazioni più promettenti del panorama nazionale.

Talento, passione e futuro: a Brescia è tutto pronto per la Final Four del Campionato Italiano per Società juniores della Raffa, che si disputerà il 23 e 24 maggio, uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Non solo per il titolo in palio, ma soprattutto perché qui si misura davvero lo stato di salute delle bocce italiane: quello dei giovani. Negli ultimi anni la Federazione Italiana Bocce ha investito con decisione nel settore giovanile, e i risultati iniziano a vedersi. Oggi sono più di 3.000 i tesserati under in tutta Italia: una base sempre più ampia, distribuita sul territorio nazionale, che rappresenta il futuro concreto del movimento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Brescia, la meglio gioventù delle bocce si gioca lo scudetto

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