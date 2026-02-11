L' umbra Anna Baldacci nell' èlite mondiale delle donne leader d' impresa
L'Umbria fa notizia nel mondo dell'imprenditoria femminile. Anna Baldacci, imprenditrice di Perugia, entra nell'élite mondiale delle donne leader d'impresa. Per la prima volta nella storia, una donna italiana riceve il prestigioso IWEC Award durante una convention internazionale. La sua nomina dimostra che anche in Italia ci sono donne capaci di arrivare ai livelli più alti del business globale.
Umbria sul podio mondiale dell'imprenditoria al femminile. Per la prima volta nella storia un'imprenditrice umbra, Anna Baldacci, è stata inserita nell'èlite mondiale delle donne leader d'impresa, ricevendo il prestigioso riconoscimento internazionale IWEC Award nel corso della convention che si.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
