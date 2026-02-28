Clima | arrivano le primizie in campo e al mercato dalle fave ai piselli Coldiretti Puglia

Le primizie di stagione sono arrivate nei mercati e nei campi della Puglia, con fave già disponibili e piselli prossimi alla raccolta. Coldiretti Puglia ha diffuso un comunicato che conferma la presenza di questi prodotti, mentre gli sbalzi climatici dell'inverno in corso continuano a influenzare il ritmo delle coltivazioni. La situazione riguarda sia i mercati ortofrutticoli sia le aziende agricole locali.

Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Dalle fave già sui banchi ai piselli quasi pronti per la raccolta, le primizie arrivano nei mercati, spinte dagli sbalzi climatici che stanno caratterizzando l'inverno in corso. Lo evidenzia Coldiretti Puglia, che sottolinea come i cambiamenti climatici stiano anticipando l'arrivo dei prodotti freschi in tutta la regione, influenzando anche le abitudini alimentari dei consumatori. Le condizioni climatiche instabili con repentini sbalzi di temperatura accelerano la maturazione di frutta e verdura, con prodotti che raggiungono prematuramente la maturazione di fine ciclo, confermando una tendenza già visibile da gennaio con mimose e mandorli anticipati in fiore, ma non si tratta solo di coltivazioni, anche piante ed erbe spontanee risultano pronte per la raccolta.