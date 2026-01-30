Top Tre i migliori dischi in uscita questa settimana | ritorno il Britpop di Robbie Williams

Questa settimana Robbie Williams torna sulle scene con un nuovo disco che già fa parlare di sé. L’artista britannico riprende il ritmo del suo Britpop e promette di conquistare i fan con nuove canzoni. La scena musicale italiana e internazionale attende con curiosità questa uscita, che potrebbe dare nuova energia alla sua carriera.

Sulla stessa onda di Fughe da fermo, la nostra rubrica dedicata ai libri, e di quella dei Giovedì al Cinema, abbiamo deciso di tuffarci anche nel mare sempre mosso della musica. Top Tre nasce quindi dalla convinzione che un disco sia ancora un bellissimo oggetto da possedere, ma soprattutto dalla voglia di far “suonare” anche qui, e non solo dal vino, qui tutti i concerti di gennaio a Milano, le migliori canzoni in circolazione. Ecco dunque le nostre scelte tra le nuove uscite attese venerdì 16 gennaio. Nell’album, composto da 11 nuove tracce, sono contenuti i singoli “Rocket”, che vede la partecipazione alla chitarra della leggenda dei Black Sabbath Tony Iommi e “Spies” dal sapore indie-pop scritto da Robbie e dai suoi collaboratori di lunga data Karl Brazil e Owen Parker.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Questa settimana, esploriamo le uscite musicali più interessanti, tra cui il cinquantesimo anniversario di

