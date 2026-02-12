Ddl immigrazione ok CdM | interdizione acqua italiane fino a 6 mesi blocco navale migranti verso Paesi terzi e confisca imbarcazioni

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al disegno di legge sull’immigrazione. La nuova norma prevede, tra le altre cose, l’interdizione delle acque italiane fino a sei mesi e il blocco navale. Sono previste anche multe, confische e l’espulsione dei migranti verso Paesi terzi. Il testo introduce requisiti più severi per ottenere la protezione complementare. La legge serve a mettere in atto il Patto Ue, ma al momento scatena anche polemiche e proteste.

Approvato il ddl migranti per attuare il Patto Ue: interdizione delle acque fino a sei mesi, multe e confische, più espulsioni e requisiti più rigidi per la protezione complementare Il disegno di legge sull'immigrazione è stato approvato dal Consiglio dei Ministri. Al suo interno, una serie d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ddl immigrazione, ok CdM: interdizione acqua italiane fino a 6 mesi, blocco navale, migranti verso Paesi terzi e confisca imbarcazioni Approfondimenti su Ddl immigrazione Via libera del Cdm al ddl immigrazione: sanzioni fino a 50mila euro per chi viola il blocco navale Questa mattina il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al disegno di legge sull’immigrazione. Blocco navale per imbarcazioni con migranti a bordo: fino a 50mila euro di multa per chi non lo rispetta Le autorità italiane hanno deciso di rafforzare i controlli lungo le coste, introducendo il blocco navale per le imbarcazioni con migranti a bordo. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Ddl immigrazione Argomenti discussi: Migranti, via libera al ddl con le nuove regole europee: cosa cambia; Migranti, ok del Cdm al ddl. Dal blocco navale ai rimpatri: cosa cambia; Immigrazione, ok dal Cdm al ddl: dal blocco navale all’espulsione, tutte le misure previste; Migranti, ok del Cdm al ddl. Dai rimpatri alle nuove regole per i Cpr: cosa cambia. Immigrazione, ok dal Cdm al ddl: dal blocco navale all’espulsione, tutte le misure previsteIl Consiglio dei Ministri, riunitosi questa sera a palazzo Chigi, su proposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del Guardasigilli Carlo Nordio, ha approvato, con la previsione della richi ... strettoweb.com Ddl Migranti, Meloni avvisa le opposizioni: Niente ostacoli ideologici e fantasiosi. Il Parlamento approvi al più presto la normaOggi (ieri ndr) il Governo ha approvato un provvedimento molto significativo per rafforzare il contrasto all’immigrazione illegale di massa e ai trafficanti di esseri umani. Così la premier Giorgia ... affaritaliani.it Il governo ha approvato un disegno di legge sull’immigrazione. Il testo non è ancora disponibile, ma le anticipazioni diffuse nelle scorse ore dai giornali sulla base delle bozze circolate negli ultimi giorni confermano che il ddl contiene vari provvedimenti restritt - facebook.com facebook Ddl immigrazione, via libera dal Cdm: ecco tutte le misure x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.