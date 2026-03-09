Lunedì 9 marzo 2026, a Lentigione, si è verificato un incidente tra un’auto e un camion che ha causato il blocco della linea ferroviaria Parma-Suzzara. La collisione ha provocato disagi sul traffico e ha reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati i soccorritori per assistere le persone coinvolte e gestire la situazione.

Un grave scontro tra un’automobile e un mezzo pesante ha bloccato il traffico ferroviario sulla tratta Parma-Suzzara nella mattinata di lunedì 9 marzo 2026. L’incidente, verificatosi al passaggio a livello di Lentigione in provincia di Reggio Emilia, ha causato l’interruzione del servizio per diverse ore. Il blocco ha portato alla cancellazione di alcuni convogli e a forti ritardi per gli altri, con ripercussioni dirette sul flusso viario di via Mantova. L’impatto immediato sulla mobilità regionale. La dinamica dell’urto ha creato una situazione critica che ha paralizzato non solo la linea ferroviaria ma anche le vie di comunicazione stradali adiacenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Incidente a Lentigione: blocco ferroviario e caos su via

Articoli correlati

Tragico incidente ferroviario, investito proprio lì. Treni nel caos, ritardi e cancellazioniTragico incidente ferroviario nel primo pomeriggio di sabato 3 gennaio alla stazione di Settimo Torinese, dove un uomo è morto dopo essere stato...

Il primo rapporto sull’incidente ferroviario in Spagna si concentra su una rotaia rottaNon è certo che sia la causa del deragliamento, ma una commissione di esperti dice che ha danneggiato le ruote di uno dei treni coinvolti Venerdì è...