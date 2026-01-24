Flussi di cocaina e hashish tra Spagna Nord Europa e Marche smantellata rete con vertici in Ticino | 9 misure cautelari | VIDEO

È stata smantellata una rete criminale transnazionale che gestiva il traffico di cocaina, hashish e marijuana tra Spagna, Nord Europa, Marche e Ticino. Le indagini hanno portato all’applicazione di nove misure cautelari, evidenziando un’organizzazione attiva e ben strutturata. Questa operazione rappresenta un importante passo avanti nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, contribuendo alla sicurezza delle comunità coinvolte.

Una rete attiva tra Marche e Svizzera che consentiva lo spaccio di cocaina, marijuana e hashish nella nostra regione. La Guardia di Finanza ha smantellato un’organizzazione criminale accusata di traffico internazionale di droga e reimpiego dei proventi illeciti, con i vertici stanziati nel Canton.🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

