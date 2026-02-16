Blitz antidroga cocaina e hashish in casa | quattro arresti ora il Riesame decide sulle misure cautelari
Nella giornata di ieri, la polizia ha effettuato un blitz in un appartamento nel quartiere di Napoli, trovando cocaina e hashish nascosti in casa. La scoperta ha portato all’arresto di quattro membri di una famiglia sospettati di spaccio. Gli agenti hanno sequestrato droga per un valore di diverse migliaia di euro e hanno fermato gli uomini sul posto. Ora il Tribunale del Riesame deciderà il 23 febbraio se confermare o meno le misure cautelari.
Tempo di lettura: 2 minuti È stata fissata per il prossimo 23 febbraio l’udienza davanti al Tribunale del Riesame di Napoli nell’ambito dell’inchiesta antidroga che nei giorni scorsi ha portato all’arresto di quattro componenti della stessa famiglia. Si tratta di V. F., 45 anni, napoletano; del padre R. F., 65 anni; della madre C. R., 62 anni; e della moglie del 45enne, F. S., 47 anni. Tutti residenti a Napoli e tutti difesi dall’avvocato Fabio Ficedolo. L’operazione, condotta dai carabinieri della Compagnia di Benevento guidati dal capitano Friscuolo, aveva portato all’arresto dell’intero nucleo familiare al termine di una perquisizione domiciliare che, secondo l’accusa, avrebbe consentito di rinvenire 217 grammi di cocaina, un panetto di hashish di circa 100 grammi e un bilancino di precisione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Un altro blitz antidroga dei Carabinieri nella Capitale: 19 le persone arrestate in diversi quartieri, dal Quarticciolo a Tor Bella Monaca, dall'Esquilino a Piazza Bologna, fino a Viale Libia, Corso Francia, Acilia e Fiumicino. Sequestrate centinaia di dosi di cocaina.
