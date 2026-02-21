Spiagge Il fronte dei balneatori Martedì l’incontro col Comune

I balneari di Marinella si preparano a incontrare il Comune martedì per decidere come affrontare la stagione estiva, dopo che il Tar ha reso illegittime le attuali concessioni demaniali. La sentenza ha sollevato preoccupazioni tra gli operatori, che temono ripercussioni sul loro lavoro e sulla continuità delle attività. L’appuntamento rappresenta un momento decisivo per trovare una soluzione condivisa e definire i prossimi passi. La riunione si svolgerà nel municipio alle ore 10.

È previsto a giorni l'incontro tra i balneari di Marinella, chiamati a decidere che strada intraprendere per tentare salvaguardare il loro lavoro per la stagione estiva ormai alle porte alla luce della sentenza esecutiva del Tar che ha dichiarato illegittime le attuali concessioni demaniali marittime. Un incontro importante che dovrebbe precedere quello con l'amministrazione comunale – in programma per martedì pomeriggio – al fine di trovare una linea di azione condivisa tra i vari imprenditori travolti da una sentenza che a pochi mesi dall'inizio della stagione ha ribaltato completamente le carte in tavola.