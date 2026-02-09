Allarme erosione a Montesilvano da Blasioli e dai consiglieri comunali del Pd | Lavori non completati sulla spiaggia davanti ai grandi alberghi

Da ilpescara.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’erosione sulla spiaggia di Montesilvano preoccupa i residenti e i gestori degli hotel. Nonostante due cantieri aperti lungo la costa, l’acqua si avvicina sempre di più alle strutture alberghiere. I lavori, annunciati da tempo, sembrano non bastare a fermare il progressivo allontanamento della spiaggia. I cittadini chiedono interventi rapidi e più efficaci per tutelare il litorale e le attività turistiche della zona.

Allarme erosione sulla spiaggia di Montesilvano di fronte ai grandi alberghi, dove nonostante i due cantieri in corso l'acqua arriva ormai in prossimità delle strutture alberghiere. Sul posto si sono recati il consigliere regionale Antonio Blasioli del Partito Democratico e i consiglieri comunali.🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

Approfondimenti su Montesilvano Lavori

Capanno da pesca sulla sponda destra del deviatore Marecchia, completati i lavori di ristrutturazione

Sul lato destro del deviatore Marecchia, è stato completato il rinnovato capanno da pesca.

Consiglieri comunali del Pd nelle frazioni: l'incontro ad Agazzi

Il Gruppo Consiliare del Partito Democratico di Arezzo riprende gli incontri con i consiglieri comunali nelle frazioni, iniziando da Agazzi.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Montesilvano Lavori

allarme erosione a montesilvanoAllarme erosione a Montesilvano da Blasioli e dai consiglieri comunali del Pd: Lavori non completati sulla spiaggia davanti ai grandi alberghiLa spiaggia a disposizione delle strutture alberghiere continua a ridursi sempre più, nonostante in quell’area siano in corso ben due cantieri anti erosione spiegano gli esponenti locali del Partito D ... ilpescara.it

Erosione spiaggia Montesilvano, il PD chiede chiarezzaMontesilvano, allarme erosione per la spiaggia dei grandi alberghi. PD: Comune e Regione facciano chiarezza sui lavori ... rete8.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.