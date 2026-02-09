Allarme erosione a Montesilvano da Blasioli e dai consiglieri comunali del Pd | Lavori non completati sulla spiaggia davanti ai grandi alberghi

L’erosione sulla spiaggia di Montesilvano preoccupa i residenti e i gestori degli hotel. Nonostante due cantieri aperti lungo la costa, l’acqua si avvicina sempre di più alle strutture alberghiere. I lavori, annunciati da tempo, sembrano non bastare a fermare il progressivo allontanamento della spiaggia. I cittadini chiedono interventi rapidi e più efficaci per tutelare il litorale e le attività turistiche della zona.

Allarme erosione sulla spiaggia di Montesilvano di fronte ai grandi alberghi, dove nonostante i due cantieri in corso l'acqua arriva ormai in prossimità delle strutture alberghiere. Sul posto si sono recati il consigliere regionale Antonio Blasioli del Partito Democratico e i consiglieri comunali. La spiaggia a disposizione delle strutture alberghiere continua a ridursi sempre più, nonostante in quell'area siano in corso ben due cantieri anti erosione spiegano gli esponenti locali del Partito Democratico. Montesilvano, allarme erosione per la spiaggia dei grandi alberghi. PD: Comune e Regione facciano chiarezza sui lavori.

