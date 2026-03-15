Blackout in Alta Valle Intelvi | comune senza corrente dalle 4 del mattino alberi caduti sui cavi dopo la nevicata

Un blackout ha colpito l’Alta Valle Intelvi, lasciando senza corrente il comune dalle 4 del mattino. La causa è legata alla caduta di alberi sui cavi elettrici, conseguenza della nevicata notturna. Dopo le nevicate e l’intervento dei vigili del fuoco per rimuovere piante e ostacoli dalle strade, la situazione rimane critica. La neve ha causato danni e disagi nella zona.

Blackout a Dizzasco dopo la notte di neve e vento: i disagi mentre i tecnici lavorano per ripristinare la linea elettrica Il maltempo e la tempesta di neve della notte continua a provocare disagi in Valle Intelvi. Dopo la neve caduta nelle ore notturne e gli interventi dei vigili del fuoco per rimuovere piante e ostacoli dalle strade, si registra anche un blackout elettrico. A Dizzasco, in Alta Valle Intelvi, gran parte del paese è rimasto senza corrente dalle 4 del mattino. Secondo quanto riferito, il problema sarebbe stato causato da alcuni alberi caduti proprio sui cavi della linea elettrica durante la notte, probabilmente appesantiti dalla neve e dal vento. 🔗 Leggi su Quicomo.it Articoli correlati Bufera di neve sull’Alta Valle Intelvi: alberi sulla strada e vigili del fuoco in azione dalle 4 del mattinoDalle 4 del mattino interventi dei vigili del fuoco sulla provinciale 13 a Lanzo Intelvi per alberi e rami caduti sulla strada dopo la forte nevicata... Neve in Valle Intelvi, vigili del fuoco in azione tra alberi caduti e ostacoli sulle stradeCentro Valle Intelvi, 15 marzo 2026 – Sono iniziate stamattina alle 4 le chiamate di soccorso al centralino dei vigili del fuoco, per problemi...