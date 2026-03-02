computer quantistici sfidano protocollo https google interviene

Negli ultimi anni, i computer quantistici sono diventati protagonisti di discussioni sulla sicurezza online, in particolare riguardo al protocollo HTTPS. Google ha deciso di intervenire per affrontare questa questione, che coinvolge le potenziali vulnerabilità dei sistemi di crittografia tradizionali di fronte alla potenza dei calcolatori quantistici emergenti. La questione riguarda direttamente la protezione dei dati degli utenti e le tecnologie di sicurezza adottate.

Negli ultimi anni, termini come computer quantistici e sicurezza del web compaiono sempre più spesso nella stessa frase. L’idea che macchine capaci di sfruttare algoritmi come quello di Shor possano violare le chiavi crittografiche attuali non è più solo teorica. In gioco c’è la sicurezza di HTTPS, il protocollo che garantisce fiducia digitale su siti web, servizi cloud, email cifrate e VPN. Quando si visita una pagina sicura, il browser verifica un certificato digitale che attesta l’identità del dominio tramite crittografia a chiave pubblica. Gli algoritmi attuali sono considerati robusti per i computer tradizionali, ma vulnerabili ai calcoli quantistici avanzati. 🔗 Leggi su Billipop.com

