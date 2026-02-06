Quantum computing | come i computer quantistici potrebbero rivoluzionare l’informatica moderna

Alle 15 si è tenuta una conferenza sul quantum computing, il settore che promette di rivoluzionare l’informatica. Ricercatori e esperti si sono incontrati per discutere delle potenzialità di questa tecnologia, ancora molto in fase di sviluppo. Si parla di computer quantistici capaci di risolvere problemi che oggi richiedono tempi infiniti, ma resta da capire quanto questa rivoluzione sarà concreta e quando arriverà davvero nelle mani degli utenti. Per ora, il futuro è ancora tutto da scrivere.

**Quantum computing: il futuro dell’informatica sta per cambiare. Al via un’epoca nuova, ma con una domanda in sospeso: quanto è reale il suo impatto?** Sono le 15.30 di un pomeriggio di febbraio 2026, a Roma, nel salone del Palazzo della Presidenza del Consiglio. L’atmosfera è intensa, quasi un’esperienza scientifica in diretta. Si parla di un nuovo paradigma: il quantum computing. È un discorso che coinvolge il governo, l’industria, l’innovazione tecnologica, l’Europa e persino il futuro della sicurezza. E il punto di partenza è chiaro: **il Presidente del Consiglio, insieme a sottosegretario all’Innovazione Tecnologica e al direttore di, Alessio Butti e Luca Zorloni, ha voluto affrontare il tema con una visione critica, ma anche con un senso del futuro che non si limita a teorie.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Quantum Computing

Nel mondo della tecnologia, i computer quantistici stanno facendo passi da gigante.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Allarme di Michio Kaku: i computer quantistici potrebbero aver risvegliato la particella di Dio!

Ultime notizie su Quantum Computing

