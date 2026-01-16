Altcoin | cosa sono esempi e come funzionano le criptovalute alternative ai Bitcoin

Le Altcoin sono criptovalute diverse dal Bitcoin, nate come alternative o successori. Dal 2008, anno di nascita del Bitcoin, molte di queste monete digitali sono state create per offrire nuove funzionalità o miglioramenti. In questa introduzione, esploreremo cosa sono le Altcoin, alcuni esempi significativi e il loro funzionamento nel contesto delle criptovalute.

Sin dal suo debutto nel 2008, il Bitcoin ha ispirato la nascita numerose altre criptovalute. Si tratta delle Altcoin, espressione che combina i due termini britannici Alternative e Coin e che viene usata per indicare tutte le monete virtuali e i token sviluppati come successori oppure, come dice lo stesso termine, in alternativa, alla crypto di Satoshi Nakamoto, la prima e più antica. Pur imitandone per la maggior parte dei casi la struttura e il funzionamento, le Altcoin sono nate soprattutto per superare alcuni limiti dei Bitcoin individuati negli anni, tra cui la scalabilità, la sicurezza oppure il consumo di energia molto elevato.

Bitcoin oltre 100 mila dollari. Guida alle criptovalute: cosa sono, come si comprano, dove si tengono, quanto varranno - La blockchain è poi stata utilizzata per creare altre criptovalute, che vengono definite «altcoin», ovvero le alternative al bitcoin. corriere.it

