Bitcoin a 300.757 dollari | l’analisi che svela il nuovo target

Recentemente, il valore di Bitcoin ha raggiunto i 300.757 dollari secondo un'analisi che si basa su un canale di prezzo a lungo termine. Un esperto ha evidenziato questa proiezione, sottolineando che non è previsto un rally esplosivo per arrivare a questa cifra. La stima si basa sull’andamento storico dell’asset e su un modello di analisi tecnica che individua i livelli di prezzo nel medio-lungo periodo.

Bitcoin potrebbe toccare i 300.757 dollari senza necessità di un rally esplosivo. L’ipotesi nasce dall’analisi di un esperto che individua un canale di prezzo a lungo termine come guida per l’asset. Il modello tecnico, condiviso da @CoinvoTrading, si basa su una struttura ascendente che traccia l’andamento storico della criptovaluta attraverso vari cicli di mercato. Questo schema definisce i confini entro cui il valore si muove abitualmente. La base di tale configurazione rappresenta il supporto per il lungo periodo, mentre il limite superiore indica il tetto massimo raggiunto durante le precedenti espansioni dei bull market. Il ruolo strategico della linea mediana. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bitcoin a 300.757 dollari: l’analisi che svela il nuovo target Leggi anche: Ethereum a 20.000 dollari: l’analisi tecnica svela il rally Bitcoin: strategia sotto i 100k e target a 30kUn esperto di criptovalute ha delineato una strategia dettagliata per gestire i portafogli Bitcoin al di sotto dei 100. Bitcoin: L’INGANNO DELLE FINTE: COME EVITARLE! Bitcoin ($): prima resistenza a 108.300 dollariBitcoin ($), dopo essere sceso verso i 98.200 dollari, ha compiuto un veloce rimbalzo tecnico ma non è riuscito a superare i 108.300$. La tendenza primaria rimane positiva anche se, da un punto di ... milanofinanza.it L'intesa Usa-Cina spinge il Bitcoin sopra i 115mila dollariBalzo del Bitcoin sopra quota 115mila dollari a seguito dell'accordo preliminare tra Usa e Cina sui dazi. La criptovaluta per eccellenza segna un progresso giornaliero del del 3,61% a 115.757,2 ... ansa.it