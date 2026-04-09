Bimbo di un anno e mezzo cade da una finestra al Pilastro | è gravissimo

Un bambino di circa un anno e mezzo è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da una finestra del secondo piano di un edificio in via Ada Negri, nel quartiere Pilastro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il ragazzo in ospedale con un'ambulanza. Le forze dell’ordine stanno accertando le circostanze della caduta.

Tragedia al Pilastro, dove un bambino di poco più di un anno e mezzo è precipitato da una finestra del secondo piano di un palazzo in via Ada Negri. Il piccolo è ora ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale Maggiore, dov'è stato portato in codice 3 ed ora è ricoverato in Rianimazione in. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Bimbo di un anno e mezzo precipita dal secondo piano al Pilastro: è gravissimoTragedia al Pilastro, dove un bambino di poco più di un anno e mezzo è precipitato da una finestra del secondo piano di un palazzo in via Ada Negri.

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Tragedia a Patti, muore una bimba di un anno al pronto soccorsoUna bimba di un anno è morta nella mattinata di oggi, venerdì 3 aprile 2026, al Pronto soccorso dell’ospedale Barone Romeo di Patti, nel Messinese. La notizia ha colpito profondamente la comunità lo ... alphabetcity.it

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Asti, Bimbo di 8 anni muore in uno schianto sull'autostrada, era in moto col padre x.com