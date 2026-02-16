Trapianto non riuscito | le condizioni critiche del bimbo di 2 anni Ultime news

"> Il bambino di 2 anni ricoverato all’Ospedale Monaldi di Napoli per un trapianto di cuore non riuscito versa in condizioni critiche. Recenti aggiornamenti forniti dal nosocomio hanno reso noto lo stato di salute del piccolo paziente. Trapianto di cuore: Aggiornamenti dalla struttura medica. In un bollettino medico del 15 febbraio 2026, l’Azienda dei Colli ha confermato che, su autorizzazione dei familiari tramite il loro legale, sarà fornito un bollettino giornaliero sulle condizioni di salute del bambino. Attualmente, dopo l’intervento eseguito il 23 dicembre 2025, il piccolo si trova in terapia intensiva. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Un bambino con il cuore bruciato è stato operato al Monaldi, ma le sue condizioni restano gravi.

Un bambino di due anni non è sopravvissuto al trapianto di cuore avvenuto all’ospedale Monaldi, dopo che il procedimento si è interrotto in modo inaspettato.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Trapianto di cuore pediatrico non riuscito, la Procura ha avviato le indagini; La mamma del bambino con il cuore bruciato: Sta peggiorando ma continua a lottare perché è un piccolo guerriero. Ho ancora speranza; Cuore bruciato, la mamma del bimbo (in coma): Il trapianto si può fare, ora è primo nella lista in Italia. Si allarga l'inchiesta; Cuore e fegato in posizione invertita: primo trapianto al mondo riuscito all'ospedale Molinette di Torino.

Trapianto di cuore non riuscito a bimbo di 2 anni, ispettori al Monaldi.Questa differenza, sebbene possa apparire tecnica, ha reso il cuore inidoneo al trapianto, compromettendo così le speranze dei genitori e del piccolo paziente. Il cuore, un simbolo di vita e di attesa ... napolipiu.com

Trapianto non riuscito per un bimbo di 2 anni, Fico: Momenti di intensa sofferenza.I carabinieri del Nas di Napoli hanno recentemente sequestrato il contenitore del cuore trapiantato a un bambino di soli due anni, attualmente ricoverato presso l’ospedale Monaldi. Purtroppo, il cuore ... napolipiu.com

Ha 32 anni il giovane campano che è riuscito a vivere un vero e proprio miracolo. Il suo era un caso rarissimo, aveva cuore e fegato in posizione invertita: all'ospedale di Torino il primo trapianto al mondo riuscito facebook

Trapianto di fegato e cuore riuscito in un paziente con gli organi “invertiti”: prima volta mondiale alle “Molinette” di Torino x.com