Vicenza bimba di 3 anni scompare improvvisamente trovata dopo ore tra la neve | cane di casa sempre con lei

Una bambina di tre anni è scomparsa improvvisamente mentre giocava nel cortile di casa a Tonezza del Cimone. La famiglia ha subito dato l’allarme e ha cercato in lungo e in largo tra la neve, fino a quando, ore dopo, la piccola è stata trovata sana e salva. Il cane di famiglia era rimasto sempre con lei, contribuendo a ritrovarla.

La piccola si era allontanata improvvisamente mentre giocava fuori casa con i cani a Tonezza del Cimone. Trovata dopo circa due ore a tre chilometri da casa in mezzo alla neve in compagnia del fidato amico a quattro zampe.

